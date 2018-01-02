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Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Экономика

Эксперты: Курс доллара начал год глобальным падением
Курс доллара отмечен глобальным падением, по информации экспертов, обрушение ведущей валюты произошло до 4-месячного минимума к евро. Об этом информирует агентство Reuters.

Эксперты: Курс доллара начал год глобальным падением

Евро завершил 2017 год с положительным результатом против доллара, это отмечено с 2003 года. Укрепление евро произошло на 0,3% (до 1,2046 доллара). На данном уровне евро находился в сентябре 2017 года. Элвин Тан, стратег компании FX Societe Generale (Лондон, Великобритания), сообщил, что курс американской денежной единицы снизился на фоне изменения котировок сырья. Евро набрал обороты при поддержке стабильности экономики в государствах ЕС. Валюте ЕС помогают перспективы в её странах. Согласно прогнозу Societe Generale, к первому июля евро укрепится до 1,25 к доллару.

Индекс доллара США против корзины из шести ведущих валют мира показал снижение до 91,932. Атоши Окагава (Satoshi Okagawa), старший аналитик по глобальным рынкам в Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Сингапур), отметил, что снижению курса доллара способствовало уменьшение показателя 10-летней доходности Казначейства США.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 17:01
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