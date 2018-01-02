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exclusive / Криминал

В Самарской области женщина получила 5,6 лет тюрьмы за избиение до смерти собственной матери
В Самарской области суд приговорил женщину на 5,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима из-за избиения до смерти собственной матери. Работники прокуратуры Ставропольского края поддержали весь обвинительное заключение.

В Самарской области женщина получила 5,6 лет тюрьмы за избиение до смерти собственной матери


Правоохранители после проведения проверки определили, что 25 сентября прошлого года арестованная находилась дома у своей родственницы. Между ними возник конфликт, в результате которого осужденная нанесла местной жительнице множественные удары по голове. Из-за этого пострадавшая скончалась спустя 5 дней. Сотрудники полиции открыли на задержанную уголовное дело по факту умышленного вреда здоровью человека.

Ранее сообщалось, что в Самаре водитель, устроивший ДТП, скрылся с места автомобильной аварии.
Автор: Татьяна Кравченко
Вчера, 18:30
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