Фанаты заподозрили модель Анастасию Костенко в беременности
Фанаты Анастасии Костенко стали предполагать, что возлюбленная Дмитрия Тарасова беременна от него, поэтому вскоре пара обзаведется детьми. Модель не стала комментировать появившиеся слухи после публикации очередной фотографии.
На странице в Instagram Анастасия Костенко опубликовала совместный снимок со своим бойфрендом. Она и Дмитрий Тарасов одеты в брендовые футболки от Gucci. В описании публикации модель решила поздравить пользователей Сети с новогодними праздниками и пожелать успехов, любви, а также множество интересных событий. Возлюбленная спортсмена также упомянула везение и мудрость в посте.
Многие фанаты обратили внимание, что Анастасия Костенко прикрывает рукой якобы округлившийся живот. Дмитрий Тарасов еще во время отношений с Ольгой Бузовой говорил неоднократно о желании иметь детей. Теперь поклонники подозревают, что наследника ему подарит именно российская модель. Другие же фолловеры стали отрицать предположения о беременности, так как еще совсем недавно девушка футболиста публиковала снимки в купальнике во время отдыха на Мальдивах.
Ранее сообщалось, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили романтический вечер.
На странице в Instagram Анастасия Костенко опубликовала совместный снимок со своим бойфрендом. Она и Дмитрий Тарасов одеты в брендовые футболки от Gucci. В описании публикации модель решила поздравить пользователей Сети с новогодними праздниками и пожелать успехов, любви, а также множество интересных событий. Возлюбленная спортсмена также упомянула везение и мудрость в посте.
Многие фанаты обратили внимание, что Анастасия Костенко прикрывает рукой якобы округлившийся живот. Дмитрий Тарасов еще во время отношений с Ольгой Бузовой говорил неоднократно о желании иметь детей. Теперь поклонники подозревают, что наследника ему подарит именно российская модель. Другие же фолловеры стали отрицать предположения о беременности, так как еще совсем недавно девушка футболиста публиковала снимки в купальнике во время отдыха на Мальдивах.
Ранее сообщалось, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили романтический вечер.
Автор: Татьяна Кравченко