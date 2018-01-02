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Фанаты заподозрили модель Анастасию Костенко в беременности
Фанаты Анастасии Костенко стали предполагать, что возлюбленная Дмитрия Тарасова беременна от него, поэтому вскоре пара обзаведется детьми. Модель не стала комментировать появившиеся слухи после публикации очередной фотографии.

Фанаты заподозрили модель Анастасию Костенко в беременности


На странице в Instagram Анастасия Костенко опубликовала совместный снимок со своим бойфрендом. Она и Дмитрий Тарасов одеты в брендовые футболки от Gucci. В описании публикации модель решила поздравить пользователей Сети с новогодними праздниками и пожелать успехов, любви, а также множество интересных событий. Возлюбленная спортсмена также упомянула везение и мудрость в посте.

Многие фанаты обратили внимание, что Анастасия Костенко прикрывает рукой якобы округлившийся живот. Дмитрий Тарасов еще во время отношений с Ольгой Бузовой говорил неоднократно о желании иметь детей. Теперь поклонники подозревают, что наследника ему подарит именно российская модель. Другие же фолловеры стали отрицать предположения о беременности, так как еще совсем недавно девушка футболиста публиковала снимки в купальнике во время отдыха на Мальдивах.

Ранее сообщалось, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов устроили романтический вечер.
Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 17:05
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