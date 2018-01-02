Во Владивостоке в ходе «гонок» столкнулись две иномарки Toyota
Во Владивостоке произошло ДТП с участием двух иномарок – Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Mark II. Предположительно, один из автоводителей не уступил второму дорогу, из-за чего интернет-пользователи охарактеризовали произошедшее как «закономерный результат гонок по скользкой трассе».
ДТП имело место в районе Чуркин накануне, 1 января. Удар оказался таким мощным, что автомобили были отброшены друг от друга на дистанцию в несколько метров. В ходе дорожного инцидента иномарки серьёзно деформировались. По предварительной информации, участники аварии выжили. В причинах и обстоятельствах случившегося разбирались правоохранители.
Напомним, во Владивостоке ограничили въезд большегрузам из-за снегопада.
ДТП имело место в районе Чуркин накануне, 1 января. Удар оказался таким мощным, что автомобили были отброшены друг от друга на дистанцию в несколько метров. В ходе дорожного инцидента иномарки серьёзно деформировались. По предварительной информации, участники аварии выжили. В причинах и обстоятельствах случившегося разбирались правоохранители.
Напомним, во Владивостоке ограничили въезд большегрузам из-за снегопада.
Автор: Воробьева Алина