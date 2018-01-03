Фанаты Воробьева раскритиковали Светлану Лободу за совместный снимок
Алексей Воробьев опубликовал на странице в Instagram совместный снимок со Светланой Лободой и поздравил поклонников с новогодними праздниками. Фанаты певца стали в комментариях критиковать украинскую певицу.
В описании публикации Алексей Воробьев пожелал пользователям Сети удачных селфи. На показанной фотографии вместе с российским исполнителем изображена и Светлана Лобода. Артистка позирует перед объективом камеры. Фолловеры стали критиковать певицу и заявлять, что она не пара «главному холостяку» России. Ей посоветовали искать «другого возлюбленного», несмотря на то, что коллеги по цеху просто дружат.
Другие же фанаты стали защищать Воробьева и Лободу, утверждая, что артисты просто решили сделать совместную фотографию. Исполнители не находятся в отношениях. За короткое время публикация набрала большое количество отметок «Мне нравится».
Ранее сообщалось, что Алексей Воробьев стал императором «новогоднего хайпа».
В описании публикации Алексей Воробьев пожелал пользователям Сети удачных селфи. На показанной фотографии вместе с российским исполнителем изображена и Светлана Лобода. Артистка позирует перед объективом камеры. Фолловеры стали критиковать певицу и заявлять, что она не пара «главному холостяку» России. Ей посоветовали искать «другого возлюбленного», несмотря на то, что коллеги по цеху просто дружат.
Другие же фанаты стали защищать Воробьева и Лободу, утверждая, что артисты просто решили сделать совместную фотографию. Исполнители не находятся в отношениях. За короткое время публикация набрала большое количество отметок «Мне нравится».
Ранее сообщалось, что Алексей Воробьев стал императором «новогоднего хайпа».
Автор: Татьяна Кравченко