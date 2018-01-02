В Сети опубликовали трейлер фильма «Тренер» Данилы Козловского
В рунете разместили трейлер кинофильма «Тренер», снятый Данилой Козловским. Киносъемки проходили в Подмосковье, Новороссийске и Краснодаре. Козловский выступил сопродюсером киноленты, он же сыграл в фильме главную роль.
Кинокартина является авторской режиссёрской работой Данилы Козловского, фильм выйдет во всероссийский прокат с 19 апреля. В кинотеатрах трейлер демонстрируется перед началом показа спортивной драмы «Движение вверх». Особо отмечено, что тизер фильма «Тренер» вышел 21 сентября. Данила Козловский выступил и не только сопродюсером, но и режиссером киноленты. Отмечено, что в ходе съемок футбольный клуб «Черноморец» временно переименовали в команду «Метеор». История фильма повествует о футболисте сборной страны Юрии Столешникове.
Согласно сценария, известный спортсмен в наиболее ответственный момент не сумел забить пенальти. После этого он завершает карьеру в большом спорте и уезжает в провинциальный город, где тренирует местную команду. Именно с данным футбольным клубом Столешникову предстоит поверить в свои силы.
Кинокартина является авторской режиссёрской работой Данилы Козловского, фильм выйдет во всероссийский прокат с 19 апреля. В кинотеатрах трейлер демонстрируется перед началом показа спортивной драмы «Движение вверх». Особо отмечено, что тизер фильма «Тренер» вышел 21 сентября. Данила Козловский выступил и не только сопродюсером, но и режиссером киноленты. Отмечено, что в ходе съемок футбольный клуб «Черноморец» временно переименовали в команду «Метеор». История фильма повествует о футболисте сборной страны Юрии Столешникове.
Согласно сценария, известный спортсмен в наиболее ответственный момент не сумел забить пенальти. После этого он завершает карьеру в большом спорте и уезжает в провинциальный город, где тренирует местную команду. Именно с данным футбольным клубом Столешникову предстоит поверить в свои силы.
Автор: Семен Зайцев