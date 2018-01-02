В Петрозаводске водитель скрылся с места ДТП после столкновения с автомобилем
В Петрозаводске на перекрестке улиц Ровио и Парфенова случилось ДТП с участием двух автомобилей. Водитель одной из машин после столкновения 1 января в 23:46 ночи поспешил скрыться с места аварийной ситуации.
На интернет-портале «ДТП Петрозаводска» появились сведения о случившемся ДТП. Мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109 белого цвета, допустил столкновение с транспортом Skoda. Последний остановился на дороге перед светофором. Удар пришелся на правый бок легкового автомобиля.
После столкновения виновник аварийной ситуации поспешил уехать в места инцидента.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске семейная пара устроила в баре драку.
На интернет-портале «ДТП Петрозаводска» появились сведения о случившемся ДТП. Мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109 белого цвета, допустил столкновение с транспортом Skoda. Последний остановился на дороге перед светофором. Удар пришелся на правый бок легкового автомобиля.
После столкновения виновник аварийной ситуации поспешил уехать в места инцидента.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске семейная пара устроила в баре драку.
Автор: Татьяна Кравченко