Археологи обнаружили в Израиле правительственную печать возрастом 2,7 тысячи лет
Археологи раскопали у Стены Плача в Израиле уникальную правительственную печать. Специалисты оценили её возраст в 2,7 тысячи лет.
Древний артефакт овальной формы выполнен из глины, размер – 15 на 13 миллиметров, толщина – 2,5 миллиметра. На нём изображены двое приветствующих друг друга мужчин. Нанесённая на печать надпись информирует: «Принадлежность правителя Иерусалима». Эксперты датирую найденный археологами предмет VII-VI столетиями до новой эры, то есть поздней эпохой Первого Храма.
Напомним, ранее в Израиле обнаружили прах легионера Древнего Рима.
Древний артефакт овальной формы выполнен из глины, размер – 15 на 13 миллиметров, толщина – 2,5 миллиметра. На нём изображены двое приветствующих друг друга мужчин. Нанесённая на печать надпись информирует: «Принадлежность правителя Иерусалима». Эксперты датирую найденный археологами предмет VII-VI столетиями до новой эры, то есть поздней эпохой Первого Храма.
Напомним, ранее в Израиле обнаружили прах легионера Древнего Рима.
Автор: Воробьева Алина