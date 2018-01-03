Кроссовер Audi Q2 L получит от разработчиков полностью электрическую модификацию
Производители заявили, что в Китае на конвейер стал кроссовер Audi Q2 L, оснащенный полностью электрической модификацией. Разработчики назвали новинку E-Tron и рассказали о ее особенностях.
По мнению экспертов, руководители немецкой компании собираются реформировать свою работу для китайского рынка. Со временем производители откажутся от выпуска гибридов, а также дизельных и бензиновых автомобилей. Сейчас на конвейере появилась модель Audi Q2 L с полностью электрической модификацией. Пока что неизвестно, будет ли транспорт продаваться не только на территории Поднебесной, но и в других государствах. Предполагается, что запас хода новинки составит 500 километров.
В стандартной базовой версии Audi Q2 L получит три двигателя. Разработчики оснастят автомобиль литровым мотором с мощностью в 116 лошадиных сил, 1,4-литровым силовым двигателем с показателем на 150 «лошадей», а также 290-сильным 2-литровым агрегатом. Вместе с ними функционировать будет 6-ступенчатая «механика». Продажи транспорта начнутся в середине текущего года.
Ранее сообщалось о появлении Audi Q2 в удлиненной версии.
По мнению экспертов, руководители немецкой компании собираются реформировать свою работу для китайского рынка. Со временем производители откажутся от выпуска гибридов, а также дизельных и бензиновых автомобилей. Сейчас на конвейере появилась модель Audi Q2 L с полностью электрической модификацией. Пока что неизвестно, будет ли транспорт продаваться не только на территории Поднебесной, но и в других государствах. Предполагается, что запас хода новинки составит 500 километров.
В стандартной базовой версии Audi Q2 L получит три двигателя. Разработчики оснастят автомобиль литровым мотором с мощностью в 116 лошадиных сил, 1,4-литровым силовым двигателем с показателем на 150 «лошадей», а также 290-сильным 2-литровым агрегатом. Вместе с ними функционировать будет 6-ступенчатая «механика». Продажи транспорта начнутся в середине текущего года.
Ранее сообщалось о появлении Audi Q2 в удлиненной версии.
Автор: Татьяна Кравченко