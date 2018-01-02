Эксперты определили самые популярные тюнинг-элементы «Жигулей» и «Москвичей» эпохи СССР
Эксперты составили ТОП тюнинг-элементы, используемых в советских «Жигулях» и «Москвичах». Первое место занимают набалдашники, выполненные из прозрачного пластика с залитой него розой, сделанной из эпоксидной смолы.
На втором месте находится специальная цветная оплётка руля, это считалось престижным. Оплётка из цветного капрона или распущенной бельевой верёвки не скользила в руках, так как заводские «баранки» изготавливались из скользкого пластика. Особо отмечены резиновые элементы с графитным порошком, устанавливаемые под задним бампером, они выполняли роль антистатика. Иногда их устанавливали в количестве двух, на них была нанесена надпись Elstat. Популярными были и миникатафоты, их приклеивали к кромке багажника и под дверными ручками.
Отмечены крайне престижные стальные двойные усики на пружинной основе, с шариками на конце. Они крепились на торцах передних бамперов Lada ВАЗ-2103 и 2106, их называли «ограничители проезда». Некоторые водители увлекались установкой дополнительных зеркал заднего вида, их прикрепляли к верхним плосткостям переднего и заднего крыла, слева и справа от моторного отсека.
На втором месте находится специальная цветная оплётка руля, это считалось престижным. Оплётка из цветного капрона или распущенной бельевой верёвки не скользила в руках, так как заводские «баранки» изготавливались из скользкого пластика. Особо отмечены резиновые элементы с графитным порошком, устанавливаемые под задним бампером, они выполняли роль антистатика. Иногда их устанавливали в количестве двух, на них была нанесена надпись Elstat. Популярными были и миникатафоты, их приклеивали к кромке багажника и под дверными ручками.
Отмечены крайне престижные стальные двойные усики на пружинной основе, с шариками на конце. Они крепились на торцах передних бамперов Lada ВАЗ-2103 и 2106, их называли «ограничители проезда». Некоторые водители увлекались установкой дополнительных зеркал заднего вида, их прикрепляли к верхним плосткостям переднего и заднего крыла, слева и справа от моторного отсека.
Автор: Семен Зайцев