Эксперты предсказали стабильность курса рубля в 2018 году
Эксперты рассказали, что ожидает рубль в 2018 году. По их мнению, серьезных скачков курса не ожидается.
Инвестстратег ФГ БКС Максим Шеин рассказал, что комфортный уровень цент на нефть и профицит платежного баланса окажут прямое влияние на курс рубля. По его предположениям курс рубля будет держаться в рамках от 58 до 82 рублей за 1 доллар. Такая ситуация будет наблюдаться до второго квартала текущего года.
Специалист отдельно отметил, что расширение санкций США относительно государственного долго России спровоцирует значительные колебания на рынке валют. Так как доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет третью часть от всего фонда, то это может привести к уходу иностранных инвесторов, а это в свою очередь не пройдет незаметно на валютном рынке.
Инвестстратег ФГ БКС Максим Шеин рассказал, что комфортный уровень цент на нефть и профицит платежного баланса окажут прямое влияние на курс рубля. По его предположениям курс рубля будет держаться в рамках от 58 до 82 рублей за 1 доллар. Такая ситуация будет наблюдаться до второго квартала текущего года.
Специалист отдельно отметил, что расширение санкций США относительно государственного долго России спровоцирует значительные колебания на рынке валют. Так как доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет третью часть от всего фонда, то это может привести к уходу иностранных инвесторов, а это в свою очередь не пройдет незаметно на валютном рынке.
Автор: Маргарита Лисарова