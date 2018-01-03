В Барнауле умелец собрал вездеход и продает его за 155 тысяч рублей
Умелец в Барнауле собственными силами собрал вездеход из «Волги». Мужчина продает его за 155 тысяч рублей.
По словам «кулибина», он делал транспортное средство для собственных нужд, поскольку живет в труднодоступном месте. Масса автомобиля составляет 1100 килограммов. Тягу он сравнил с тепловозной - «все надежно».
Кроме запчастей от «Волги», сибиряк использовал коробку передач «ГАЗ-51» для увеличения тяги и уменьшения скорости. Вездеход ездит на бензине, мощность двигателя составляет 85 лошадиных сил. Расход топлива на 100 километров не сообщается.
В салоне установлена система отопления. Проблема заключается в документах. У мужчины они есть только на «донорские» автомобили. Он уверяет, что для перевозки вездехода этого будет достаточно.
По словам «кулибина», он делал транспортное средство для собственных нужд, поскольку живет в труднодоступном месте. Масса автомобиля составляет 1100 килограммов. Тягу он сравнил с тепловозной - «все надежно».
Кроме запчастей от «Волги», сибиряк использовал коробку передач «ГАЗ-51» для увеличения тяги и уменьшения скорости. Вездеход ездит на бензине, мощность двигателя составляет 85 лошадиных сил. Расход топлива на 100 километров не сообщается.
В салоне установлена система отопления. Проблема заключается в документах. У мужчины они есть только на «донорские» автомобили. Он уверяет, что для перевозки вездехода этого будет достаточно.
Автор: Сергей Сидорин