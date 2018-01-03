Дочь Дональда Трампа появилась на вечеринке Playboy и провела время с сыном Хью Хефнера
24-летняя Тиффани Трамп, дочь действующего главы США, появилась на шумной вечеринке Playboy и провела там время вместе с сыном умершего недавно Хью Хефнера. Все внимание гостей мероприятия было обращено именно на наследницу президента.
По мнению пользователей Сети, сын основателя Playboy Хью Хефнера пытается продолжить дело своего знаменитого отца. Последний когда-то тоже пытался уговорить супругу Дональда Трампа сняться на обложку мужского издания. Жена миллиардера Марла Мейпс отказалась от такого предложения, несмотря на то, что возлюбленный был готов заплатить за съемку порядка 1 миллиона долларов. Дальнейшие возлюбленные предпринимателя появлялись на разворотах журнала, как и сам политический деятель
Теперь его наследник стал общаться больше с дочерью главы США. Девушка появилась на вечеринку в блестящем коротком платье. Сейчас она получает высшее юридической образование, однако данная профессия не очень ей нравится. Наследница миллионера мечтает связать свою жизнь с музыкой или работать в модельной сфере.
Ранее сообщалось, что вторая дочь Трампа в юности хотела стать панком.
По мнению пользователей Сети, сын основателя Playboy Хью Хефнера пытается продолжить дело своего знаменитого отца. Последний когда-то тоже пытался уговорить супругу Дональда Трампа сняться на обложку мужского издания. Жена миллиардера Марла Мейпс отказалась от такого предложения, несмотря на то, что возлюбленный был готов заплатить за съемку порядка 1 миллиона долларов. Дальнейшие возлюбленные предпринимателя появлялись на разворотах журнала, как и сам политический деятель
Теперь его наследник стал общаться больше с дочерью главы США. Девушка появилась на вечеринку в блестящем коротком платье. Сейчас она получает высшее юридической образование, однако данная профессия не очень ей нравится. Наследница миллионера мечтает связать свою жизнь с музыкой или работать в модельной сфере.
Ранее сообщалось, что вторая дочь Трампа в юности хотела стать панком.
Автор: Татьяна Кравченко