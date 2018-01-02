В Сети набирает популярность ролик нелепого «голого» танца девушки на барной стойке
В социальных сетях набирает популярность ролик, на котором девушка исполняет «голый» танец на барной стойке. Она попыталась залезть на плечи посетителю заведения, но потеряла равновесия и упала головой вниз.
Вероятнее всего, инцидент произошел из-за того, что девушка пребывала в состоянии алкогольного опьянения, как и ее партнер. По словам автора видео, ролик был снят в Мюнхене в одном из баварских ночных клубов. О судьбе девушке и состоянии ее здоровья не сообщается.
Видеозапись доступна на сайте телеканала LIFE.
Вероятнее всего, инцидент произошел из-за того, что девушка пребывала в состоянии алкогольного опьянения, как и ее партнер. По словам автора видео, ролик был снят в Мюнхене в одном из баварских ночных клубов. О судьбе девушке и состоянии ее здоровья не сообщается.
Видеозапись доступна на сайте телеканала LIFE.
Автор: Сергей Сидорин