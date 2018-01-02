Maserati отзывает в США и Канаде 1,5 тысячи авто Quattroporte и Ghibli
Итальянский производитель эксклюзивных легковых машин бизнес- и спорт-класса Maserati отзывает в Канаде и США партию из 1,5 тысячи авто Ghibli и Quattroporte. Уточняется, данные меры применят в отношении моделей, которые были реализованы на указанной территории Северной Америки с 24 июля до 15 декабря минувшего года.
Причина отзыва компанией Maserati автомобилей Ghibli и Quattroporte заключается в подозрении на дефекты в аккумуляторной топливной системе. Поломки в ней могут стать причиной протекания бензина на двигательный отсек, что чревато возникновением возгорания. Владельцы отзывных машин будут проинформированы о дате приёма и местоположении сервисного центра, где специалисты займутся проверкой транспортных средств и, в случае обнаружения проблем, их бесплатным ремонтом.
Ранее Maserati презентовала внедорожник Levante минувшего года.
Причина отзыва компанией Maserati автомобилей Ghibli и Quattroporte заключается в подозрении на дефекты в аккумуляторной топливной системе. Поломки в ней могут стать причиной протекания бензина на двигательный отсек, что чревато возникновением возгорания. Владельцы отзывных машин будут проинформированы о дате приёма и местоположении сервисного центра, где специалисты займутся проверкой транспортных средств и, в случае обнаружения проблем, их бесплатным ремонтом.
Ранее Maserati презентовала внедорожник Levante минувшего года.
Автор: Воробьева Алина