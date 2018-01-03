BMW представит 405-сильное купе M2 Competition в апреле
Концерн BMW намерен представить модель M2 Competition весной нынешнего года. В штаб-квартире производителя заявили, что 405-сильный автомобиль будет производиться в кузове купе, в 2-дверном варианте.
Официальная презентация модели M2 пройдет 15-20 апреля нынешнего года. Концерн BMW не собирается лимитировать выпуск модели, её тираж будет зависеть от активности покупательского спроса и возможностей производства. Автомобиль отмечен экспертами, указывается на широкие ниши в переднем бампере, получившего нижнюю дополнительную решетку радиатора в центральной части. Она предназначена для охлаждения днища картера, под капотом новинки установят мотор S55 вместо прежнего N55.
Особо отмечено, что мощность двигателя заявлена на уровне 405 л. с. Бензиновый мотор будет сопряжен с классической 6-ступенчатой МКПП, предусмотрен и 7-диапазонный «автомат». Дизайнеры концерна выбрали два основных цвета кузова: оранжевый и серебристый. Предварительный заказ на M2 Competition откроется весной, первые заказчики получат свои автомобили в начале лета.
Официальная презентация модели M2 пройдет 15-20 апреля нынешнего года. Концерн BMW не собирается лимитировать выпуск модели, её тираж будет зависеть от активности покупательского спроса и возможностей производства. Автомобиль отмечен экспертами, указывается на широкие ниши в переднем бампере, получившего нижнюю дополнительную решетку радиатора в центральной части. Она предназначена для охлаждения днища картера, под капотом новинки установят мотор S55 вместо прежнего N55.
Особо отмечено, что мощность двигателя заявлена на уровне 405 л. с. Бензиновый мотор будет сопряжен с классической 6-ступенчатой МКПП, предусмотрен и 7-диапазонный «автомат». Дизайнеры концерна выбрали два основных цвета кузова: оранжевый и серебристый. Предварительный заказ на M2 Competition откроется весной, первые заказчики получат свои автомобили в начале лета.
Автор: Семен Зайцев