В Омске пьяная официантка замерзла в снегу на Новый год
В Омске местные жители обнаружили тело официантки, которая в Новый год упала в снег и умерла от переохлаждения. При осмотре трупа правоохранители не увидели верхней одежды. На женщине была лишь специальная форма одного из заведений.
Очевидцы вызвали медицинских сотрудников «скорой помощи», однако после приезда на место трагического инцидента они лишь констатировали смерть официантки. Эксперты определили, что местная жительница скончалась в результате переохлаждения. По предварительной версии следствия, она не сумела подняться после падения, так как находилась под влиянием спиртных напитков. По словам главного врача Максима Стуканова, в Новый год вызовов было больше, чем обычно.
Ранее сообщалось, что в Омске на новогоднем корпоративе возникла массовая драка.
Очевидцы вызвали медицинских сотрудников «скорой помощи», однако после приезда на место трагического инцидента они лишь констатировали смерть официантки. Эксперты определили, что местная жительница скончалась в результате переохлаждения. По предварительной версии следствия, она не сумела подняться после падения, так как находилась под влиянием спиртных напитков. По словам главного врача Максима Стуканова, в Новый год вызовов было больше, чем обычно.
Ранее сообщалось, что в Омске на новогоднем корпоративе возникла массовая драка.
Автор: Татьяна Кравченко