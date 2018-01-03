"Баба-Яга": Поклонники поражены морщинами и седыми волосами Елизаветы Боярской
На своей странице в социальных сетях актриса Елизавета Боярская опубликовала видеоролик с одного из своих новогодних представлений. Поклонники оказались поражены ее глубокими морщинами и седыми волосами.
В представлении Боярская играла роль Бабы-Яги и для лучшего воплощения образа с ней тщательно поработали гримеры – значительно увеличили нос, «выбили» несколько зубов, создали непонятную прическу на голове. В описании к видео актриса написала, что выступает в представлении о приключениях Маши и Вити.
В комментариях к посту поклонники указали, что Боярской не идет такая роль и ей намного лучше в образе молодой и стройной девушки. Другие же отметили, что она замечательная исполнительница, если готова на такие значительные преображения во внешности ради искусства. Некоторые подписчики поинтересовались, где делась ее ступа и метла, которые не попали в кадр.
Ранее сообщалось, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев временно по причине большой загруженности на работе.
В представлении Боярская играла роль Бабы-Яги и для лучшего воплощения образа с ней тщательно поработали гримеры – значительно увеличили нос, «выбили» несколько зубов, создали непонятную прическу на голове. В описании к видео актриса написала, что выступает в представлении о приключениях Маши и Вити.
В комментариях к посту поклонники указали, что Боярской не идет такая роль и ей намного лучше в образе молодой и стройной девушки. Другие же отметили, что она замечательная исполнительница, если готова на такие значительные преображения во внешности ради искусства. Некоторые подписчики поинтересовались, где делась ее ступа и метла, которые не попали в кадр.
Ранее сообщалось, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев временно по причине большой загруженности на работе.
Автор: Сергей Сидорин