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В Москве прогремел взрыв недалеко от заправки «ЛУКойла»
В Москве недалеко от заправки «ЛУКойла», расположенной по улице Люблинская, прогремел взрыв. В результате произошедшего инцидента установленная конструкция не очень больших размеров разлетелась на несколько метров по всему периметру.

В Москве прогремел взрыв недалеко от заправки «ЛУКойла»


На текущий момент сведения о возможных пострадавших после взрыва отсутствуют. На заправку «ЛУКойл» отправились сотрудники экстренных служб. Сейчас возле станции лежат на асфальте остатки небольшой будки, которая разлетелась на пару метров. Проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее в Москве четыре несовершеннолетних получили увечья после взрыва петарды.
Автор: Татьяна Кравченко
Вчера, 18:39
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