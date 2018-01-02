В Санкт-Петербурге мужчине выстрелили в пах
В пресс-службе правоохранительных органах сообщают, что в Санкт-Петербурге мужчине выстрелили в пах. Пострадавший был госпитализирован медиками "Скорой помощи", его состояние оценивается как тяжелое.
Инцидент произошел утром 1 января в Невском районе на улице Подвойского. 22-летнего раненого доставили в Александровскую больницу. Кроме ранения паха, у него было огнестрельное ранение грудной клетки, ушиб груди и передней брюшной стенки.
Сотрудники полиции заняты поиском нападавшего. Подробности инцидента уточняются компетентными органами.
Инцидент произошел утром 1 января в Невском районе на улице Подвойского. 22-летнего раненого доставили в Александровскую больницу. Кроме ранения паха, у него было огнестрельное ранение грудной клетки, ушиб груди и передней брюшной стенки.
Сотрудники полиции заняты поиском нападавшего. Подробности инцидента уточняются компетентными органами.
Автор: Сергей Сидорин