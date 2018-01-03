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Chery представит летом бюджетный кроссовер Tiggo 5X
Китайская компания Chery намерена вывести на рынок кроссовер Tiggo 5X, автомобиль относится к бюджетному сегменту. В интернете размещены изображения от дизайнеров азиатского производителя.

Chery представит летом бюджетный кроссовер Tiggo 5X

Согласно представленной в массмедиа информации, речь идет о 147-сильном переднеприводном автомобиле, получившего двигатель объемом 1,5 л. Мотор оборудован системой «старт-стоп». Предусматривается и 2,0-литровая версия, вырабатывающая в максимуме 122 л. с. Она будет позаимствована с кроссовера Tiggo 7. Эксперты отмечают отсутствие фар ходового света, имеется нижняя решетка радиатора для охлаждения днища картера. Фары головного света выполнены в светодиодном варианте, зеркала заднего вида оборудованы дополнительными указателями поворотов. Эллинги на крыше выполнены в черном цвете, также как и накладные элементы кузова. Мотор сопряжен с 5-ступенчатой классической МКПП, предусмотрен и бесступенчатый вариатор CVT.

Chery представит летом бюджетный кроссовер Tiggo 5X

Длина кроссовера Tiggo 5X составляет 4338 мм, ширина 1830 мм, высота - 1645 мм, при колесной базе 2630 мм. В стандартные опции входят две подушки безопасности, система против заноса, электронный стояночный тормоз и кондиционер. Имеется система мониторинга давления в шинах, аудиосистема с четырьмя динамиками, двухцветная отделка салона и колесные диски на 16 дюймов.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:01
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