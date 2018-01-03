Эксперты: Нельзя размораживать мясо и рыбу в микроволновке из-за большого количества бактерий
Эксперт Костас Стэтопулос, работающий в Университете Абертай, заявил о большом количестве бактерий при размораживании мяса и рыбы в микроволновке. Профессор из Данди не рекомендует использовать устройство для таких целей.
Специалист посоветовал размораживать мясо и рыбу в холодильнике на протяжении нескольких часов, тогда уменьшается вероятность появления большого количества бактерий. Также не рекомендуется оставлять продукты на столе при комнатной температуре. При воздействии возникающих микроволн вредные живые организмы начинают распространяться в два раза быстрее, чем обычно. Низкая температура не блокирует полностью этот процесс, однако существенно замедляет его. В результате игнорирования правил и рекомендаций потребитель рискует получить заболевания кишечника или желудка.
Эксперт решил провести эксперимент, чтобы доказать свою теорию. Профессор взял мясо индейки и разморозил его в холодильнике и в микроволновке. Оказалось, что в продукте питания, которое не оттаивало при низких температурах, было больше бактерий. При повторной заморозке живые микроорганизмы также остаются.
Ранее сообщалось, что еду нельзя разогревать в микроволновке в посуде с золотым теснением.
Специалист посоветовал размораживать мясо и рыбу в холодильнике на протяжении нескольких часов, тогда уменьшается вероятность появления большого количества бактерий. Также не рекомендуется оставлять продукты на столе при комнатной температуре. При воздействии возникающих микроволн вредные живые организмы начинают распространяться в два раза быстрее, чем обычно. Низкая температура не блокирует полностью этот процесс, однако существенно замедляет его. В результате игнорирования правил и рекомендаций потребитель рискует получить заболевания кишечника или желудка.
Эксперт решил провести эксперимент, чтобы доказать свою теорию. Профессор взял мясо индейки и разморозил его в холодильнике и в микроволновке. Оказалось, что в продукте питания, которое не оттаивало при низких температурах, было больше бактерий. При повторной заморозке живые микроорганизмы также остаются.
Ранее сообщалось, что еду нельзя разогревать в микроволновке в посуде с золотым теснением.
Автор: Татьяна Кравченко