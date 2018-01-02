Модель Гайянэ Багдасарян отрезала спящему мужчине хвост на голове
На своей странице в Instagram модель Гайянэ Багдасарян опубликовала видеоролик с Таиланда. На нем она отрезает спящему на лежаке мужчине хвост.
На ролике Багдасарян модельной походкой под песню репера 50 Cent «P.I.M.P.» подходит к барной стойке, берет ножницы и с ними подходит к мужчине, который спит на лежаке возле бассейна. Возле него лежат пустые бутылки с алкогольными напитками, а в руке он держит пиво. Модель легким движением отрезала у него хвост на голове, пощекотала локонами ступню и оставила волосы на спине. «Barbershop по-тайски», - подписала видео Багдасарян.
В комментариях подписчики осудили поступок модели и указали, что за такое она может физически пострадать. За 40 минут с момента публикации подписчики посмотрели ролик почти 15 тысяч раз и оставили 60 комментариев.
На ролике Багдасарян модельной походкой под песню репера 50 Cent «P.I.M.P.» подходит к барной стойке, берет ножницы и с ними подходит к мужчине, который спит на лежаке возле бассейна. Возле него лежат пустые бутылки с алкогольными напитками, а в руке он держит пиво. Модель легким движением отрезала у него хвост на голове, пощекотала локонами ступню и оставила волосы на спине. «Barbershop по-тайски», - подписала видео Багдасарян.
В комментариях подписчики осудили поступок модели и указали, что за такое она может физически пострадать. За 40 минут с момента публикации подписчики посмотрели ролик почти 15 тысяч раз и оставили 60 комментариев.
Автор: Сергей Сидорин