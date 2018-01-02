В Сочи автомобиль с нетрезвым водителем застрял на лестнице
В Сочи в районе кинотеатра застрявший на лестнице автомобиль попал на видео. Интернет-пользователи предположили, что водитель находился в нетрезвом состоянии, иначе он не стал бы таким образом «сокращать» путь.
Короткий ролик, снятый очевидцем ДТП, опубликовал в YouTube блогер Андрей Межлумов. На кадрах видно, как решившийся съехать по лестнице автоводитель упирается передним бампером транспортного средства в дорожное покрытие. Жители Сочи отметили, что подобные инциденты происходят в указанном районе Сочи не в первый раз.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о водителе иномарки, который в Сочи совершил наезд на пешехода, избил очевидцев аварии и скрылся с места ДТП.
Короткий ролик, снятый очевидцем ДТП, опубликовал в YouTube блогер Андрей Межлумов. На кадрах видно, как решившийся съехать по лестнице автоводитель упирается передним бампером транспортного средства в дорожное покрытие. Жители Сочи отметили, что подобные инциденты происходят в указанном районе Сочи не в первый раз.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о водителе иномарки, который в Сочи совершил наезд на пешехода, избил очевидцев аварии и скрылся с места ДТП.
Автор: Воробьева Алина