В США посетители детского ресторана занялись оральным сексом на глазах окружающих
В США посетители детского ресторана «Акапулько» стали заниматься оральным сексом, несмотря на то, что в зале было много несовершеннолетних. Жители города Остин решили вызвать сотрудников правоохранительных органов, чтобы те остановили американцев.
Сведения о поведении 31-летнего мужчины и его 28-летней возлюбленной появились на странице издания Daily Mail. По словам очевидцев, они стали заниматься оральным сексом прямо посреди детского ресторана. Интимный процесс продолжался на глазах у окружающих приблизительно 5 минут. Когда полицейские приехали в общественное заведение, то пара уже успела уйти из кафе на ближайшую заправку.
Правоохранители успели задержать американцев. За нарушение общественного порядка им грозит штраф до 4 тысяч долларов или же год лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в США осудили 14-летнюю школьницу, которая отправила интимные фотографии молодому человеку.
Сведения о поведении 31-летнего мужчины и его 28-летней возлюбленной появились на странице издания Daily Mail. По словам очевидцев, они стали заниматься оральным сексом прямо посреди детского ресторана. Интимный процесс продолжался на глазах у окружающих приблизительно 5 минут. Когда полицейские приехали в общественное заведение, то пара уже успела уйти из кафе на ближайшую заправку.
Правоохранители успели задержать американцев. За нарушение общественного порядка им грозит штраф до 4 тысяч долларов или же год лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в США осудили 14-летнюю школьницу, которая отправила интимные фотографии молодому человеку.
Автор: Татьяна Кравченко