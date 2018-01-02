В ОАЭ ограничили ввоз мяса и птицы из России
Власти ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) ограничили ввоз мяса и птицы из России по причине птичьего гриппа в отдельных регионах РФ. Запрет касается продукции из Астраханской, Костромской областей и Калмыкии.
Под санкциями оказалась продукция, не прошедшая термическую обработку. В Министерстве по вопросам изменения климата и окружающей среды отметили, что придерживаются политики повышенного вниманию к патогенным продуктам и уровню экологической безопасности до того, как они попадут на территорию арабской страны.
Отметим, что в декабре 2017 года под запрет попало мясо и птица из Саудовской Аравии.
Под санкциями оказалась продукция, не прошедшая термическую обработку. В Министерстве по вопросам изменения климата и окружающей среды отметили, что придерживаются политики повышенного вниманию к патогенным продуктам и уровню экологической безопасности до того, как они попадут на территорию арабской страны.
Отметим, что в декабре 2017 года под запрет попало мясо и птица из Саудовской Аравии.
Автор: Сергей Сидорин