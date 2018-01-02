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Актриса Мария Кожевникова впервые показала младшего сына
Звезда "Универа" показала первое фото младшего сына. Многие поклонник сразу стали интересоваться как назвали мальчика.
Актриса Мария Кожевникова впервые показала младшего сына

Мария Кожевникова в 2017 году она стала мамой в третий раз, но сына поклонникам не показывала и тщательно скрывала. Однако в связи с праздником актриса решила нарушить собственные правила и показала мальчика. Правда сделала это со спины и лицо ребенка не показала.

"Перейдём от любви крепкой братской к безграничной материнской. Все переживают почему в моей ленте нет третьего сына, в порядке исключения, в связи с праздником, наше первое фото!", - написала Мария Кожевникова.

Поклонники сразу отреагировали на пост: одни интересовались именем малыша, другие - оставляли пожелания.

Нашлись и такие, кто написал о том, что мальчик очень похож на Кожевникову, при том что лица не видно. За пять минут пост собрал более 3,5 тысяч лайков.
Автор: Маргарита Лисарова
Вчера, 19:12
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