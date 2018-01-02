Актриса Мария Кожевникова впервые показала младшего сына
Звезда "Универа" показала первое фото младшего сына. Многие поклонник сразу стали интересоваться как назвали мальчика.
Мария Кожевникова в 2017 году она стала мамой в третий раз, но сына поклонникам не показывала и тщательно скрывала. Однако в связи с праздником актриса решила нарушить собственные правила и показала мальчика. Правда сделала это со спины и лицо ребенка не показала.
"Перейдём от любви крепкой братской к безграничной материнской. Все переживают почему в моей ленте нет третьего сына, в порядке исключения, в связи с праздником, наше первое фото!", - написала Мария Кожевникова.
Поклонники сразу отреагировали на пост: одни интересовались именем малыша, другие - оставляли пожелания.
Нашлись и такие, кто написал о том, что мальчик очень похож на Кожевникову, при том что лица не видно. За пять минут пост собрал более 3,5 тысяч лайков.
Мария Кожевникова в 2017 году она стала мамой в третий раз, но сына поклонникам не показывала и тщательно скрывала. Однако в связи с праздником актриса решила нарушить собственные правила и показала мальчика. Правда сделала это со спины и лицо ребенка не показала.
"Перейдём от любви крепкой братской к безграничной материнской. Все переживают почему в моей ленте нет третьего сына, в порядке исключения, в связи с праздником, наше первое фото!", - написала Мария Кожевникова.
Поклонники сразу отреагировали на пост: одни интересовались именем малыша, другие - оставляли пожелания.
Нашлись и такие, кто написал о том, что мальчик очень похож на Кожевникову, при том что лица не видно. За пять минут пост собрал более 3,5 тысяч лайков.
Автор: Маргарита Лисарова