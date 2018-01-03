Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Авто

Эксперты провели тест-драйв Datsun on Do с 16-клапанным двигателем
Эксперты медиа-издания «За рулём» провели тест-драйв Datsun on Do с 16-клапанным мотором. Ему подобрали индивидуальные калибровки, предпочтение отдали удобству управления тягой и приемистости, это дало преимущества главной паре (3,9 вместо вазовской 3,7).

Эксперты провели тест-драйв Datsun on Do с 16-клапанным двигателем

Автомобиль малого класса, как отмечают эксперты, легко стартует, в филигранном педалировании нет необходимости. Отмечено, что 16-клапанный двигатель уже устанавливается на Lada Granta и Lada Kalina. Мотор работает в паре с классической МКПП. Специалисты завода сообщили, что сопряжение нового мотора с роботизированной коробкой передач, производимой АвтоВАЗом, не предусматривается. Отдельно указано на плавное включение кондиционера, отсутствует «судорога», пробегающая по кузову. Эксперты отметили расход топлива, на горных дорогах Армении 16-клапанный мотор потреблял 7 литров на 100 км, причём двигатель работал постоянно на высоких оборотах. В приборную панель внесены изменения: подсветка дисплея трип-компьютера стала ярко-белой вместо тускло-зелёной, показания читаются лучше.

Появился круиз-контроль, причём он работает «просто и надёжно». Ввиду этого появились новые подрулевые переключатели, они имеют улучшенное качество изготовления. Эксперты отметили новые уплотнители задних боковых дверей - повторно хлопать дверью не нужно. Отмечено излишнее распахивание передних дверей, необходимо поставить другие ограничители.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:40
Читайте также
Загрузка...
Ксения Собчак рассказала об очередях в ее штаб в
Экс-фотограф Барака Обамы показал “ядерную
Сбербанк уведомил о ликвидации системы по
Во время выступления в Киеве Виталий Кличко забыл
На катке на ВДНХ пройдет костюмированный
В России из-за густого тумана приостановила
Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим
В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина
Журналисты американских СМИ раскритиковали СБУ за
Жительница Воронежа пожаловалась на опасную
The DeathList: В 2018 году может умереть Джордж
Глава МИД ФРГ считает конфликт на Украине
Добавление комментария
Последние новости
03.01, 20:09 В Калининграде пьяный мужчина угнал автомобиль и поехал
03.01, 19:59 Тарасов и Костенко повторили снимок футболиста с Бузовой
03.01, 19:51 Электрички на Белорусском направлении в Москве могут
03.01, 19:42 Новое поколение Nokia 6 получит процессор Snapdragon 630
03.01, 19:30 Ксения Собчак рассказала об очередях в ее штаб в Москве
03.01, 19:26 Samsung покажет на CES 2018 изогнутый монитор для MacBook
03.01, 19:15 Экс-фотограф Барака Обамы показал “ядерную кнопку”
03.01, 19:06 В Украине поврежден памятник участникам конфликта в
03.01, 18:56 В Сети пользователи обсуждают видео с дымящейся в
03.01, 18:49 Сбербанк уведомил о ликвидации системы по отмыванию
03.01, 18:41 В Греции потерпел крушение принадлежащий ВВС учебный
03.01, 18:30 Во время выступления в Киеве Виталий Кличко забыл
03.01, 18:21 В Дании у коллекционера украли самую дорогую бутылку
03.01, 18:20 Представлен гоночный хэтчбек Peugeot 308 за 109 тысяч
03.01, 18:10 На катке на ВДНХ пройдет костюмированный рождественский
03.01, 18:01 В России из-за густого тумана приостановила работу
03.01, 17:53 Трамп пообещал «огромную поддержку» протестующим в Иране
03.01, 17:43 Голую модель plus-size назвали «грудой жира» из-за
03.01, 17:33 В интернете заподозрили подмену таксы Рогозина после
03.01, 17:22 Журналисты американских СМИ раскритиковали СБУ за