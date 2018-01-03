Эксперты провели тест-драйв Datsun on Do с 16-клапанным двигателем
Эксперты медиа-издания «За рулём» провели тест-драйв Datsun on Do с 16-клапанным мотором. Ему подобрали индивидуальные калибровки, предпочтение отдали удобству управления тягой и приемистости, это дало преимущества главной паре (3,9 вместо вазовской 3,7).
Автомобиль малого класса, как отмечают эксперты, легко стартует, в филигранном педалировании нет необходимости. Отмечено, что 16-клапанный двигатель уже устанавливается на Lada Granta и Lada Kalina. Мотор работает в паре с классической МКПП. Специалисты завода сообщили, что сопряжение нового мотора с роботизированной коробкой передач, производимой АвтоВАЗом, не предусматривается. Отдельно указано на плавное включение кондиционера, отсутствует «судорога», пробегающая по кузову. Эксперты отметили расход топлива, на горных дорогах Армении 16-клапанный мотор потреблял 7 литров на 100 км, причём двигатель работал постоянно на высоких оборотах. В приборную панель внесены изменения: подсветка дисплея трип-компьютера стала ярко-белой вместо тускло-зелёной, показания читаются лучше.
Появился круиз-контроль, причём он работает «просто и надёжно». Ввиду этого появились новые подрулевые переключатели, они имеют улучшенное качество изготовления. Эксперты отметили новые уплотнители задних боковых дверей - повторно хлопать дверью не нужно. Отмечено излишнее распахивание передних дверей, необходимо поставить другие ограничители.
Автомобиль малого класса, как отмечают эксперты, легко стартует, в филигранном педалировании нет необходимости. Отмечено, что 16-клапанный двигатель уже устанавливается на Lada Granta и Lada Kalina. Мотор работает в паре с классической МКПП. Специалисты завода сообщили, что сопряжение нового мотора с роботизированной коробкой передач, производимой АвтоВАЗом, не предусматривается. Отдельно указано на плавное включение кондиционера, отсутствует «судорога», пробегающая по кузову. Эксперты отметили расход топлива, на горных дорогах Армении 16-клапанный мотор потреблял 7 литров на 100 км, причём двигатель работал постоянно на высоких оборотах. В приборную панель внесены изменения: подсветка дисплея трип-компьютера стала ярко-белой вместо тускло-зелёной, показания читаются лучше.
Появился круиз-контроль, причём он работает «просто и надёжно». Ввиду этого появились новые подрулевые переключатели, они имеют улучшенное качество изготовления. Эксперты отметили новые уплотнители задних боковых дверей - повторно хлопать дверью не нужно. Отмечено излишнее распахивание передних дверей, необходимо поставить другие ограничители.
Автор: Семен Зайцев