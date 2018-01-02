На Северный флот прибыл новейший ледокол «Илья Муромец»
На Северный флот после первого перехода по маршруту Балтийское море – Кольский Залив прибыл новейший ледокол «Илья Муромец». Судно относится к дизель-электрическому классу и отличается высоким уровнем автономности и мореходности.
На причале в Североморске ледокол встречало руководство Северного флота во главе с адмиралом Николаем Евменовым. Они осмотрели корабль, пообщались с экипажем и пожелали удачной службы.
В скором времени «Илья Муромец» приступит к выполнению боевых задач.
Строительство ледокола началось в апреле 2015 года, а на воду он был спущен уже на следующий год. Длина корабля составляет 85 метров, ширина – 20 метров, водоизмещение – 6000 тонн.
На причале в Североморске ледокол встречало руководство Северного флота во главе с адмиралом Николаем Евменовым. Они осмотрели корабль, пообщались с экипажем и пожелали удачной службы.
В скором времени «Илья Муромец» приступит к выполнению боевых задач.
Строительство ледокола началось в апреле 2015 года, а на воду он был спущен уже на следующий год. Длина корабля составляет 85 метров, ширина – 20 метров, водоизмещение – 6000 тонн.
Автор: Сергей Сидорин