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Продажи пикапа SsangYong Rexton Sports стартуют в Южной Корее 9 января
Автопроизводитель SsangYong Motor Company собирается 9 января запускать в продажу пикап Rexton Sports. В преддверие знакового события для авторынка Южной Кореи в Сеть выложили последние фотоснимки новинки.

Продажи пикапа SsangYong Rexton Sports стартуют в Южной Корее 9 января


Под капот нового авто установили 2-литровый дизельный мотор, у которого вырабатывается мощность под 187 л.с. По базовой комплектации модель оснащена 6-ступенчатой механической КПП. Вдобавок, новый серийный автомобиль SsangYong Rexton Sports оборудован фирменной 4X4-приводной системой с функцией блокировки дифференциала. Еще в пикап добавили 2-зонный климат-контроль, оптические элементы, светодиодные ходовые огни, информативно-развлекательный комплекс и многое другое.

Возможность приобрести новинку автолюбители получат с 9 января, когда откроются продажи пикапа на внутреннем рынке Южной Кореи. Фотографии Rexton Sports отсняли без надетого на машину спецкамуфляжа и были выложены в Сеть двумя зарубежными изданиями.
Автор: Дягилев Михаил
Вчера, 22:41
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