Лера Кудрявцева впервые показала взрослого сына
На своей странице в Instagram телеведущая Лера Кудрявцева впервые опубликовала снимок взрослого сына. «Мой мужчина! Сынуля. Впервые разрешил себя сфотографировать. Это эксклюзив», - прокомментировала фотографию Кудрявцева.
На снимке 27-летний Жан сидит на стуле, а за пазухой у него сидит маленькая собачка. В комментариях к снимку подписчики отметили, что сын очень похож на маму. Некоторые умилились собачкой, которую посчитали символом наступившего года.
Жан Ленюк – сын Леры Кудрявцевой от первого брака с музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком.
Ранее Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион» откровенно рассказала о личной жизни.
На снимке 27-летний Жан сидит на стуле, а за пазухой у него сидит маленькая собачка. В комментариях к снимку подписчики отметили, что сын очень похож на маму. Некоторые умилились собачкой, которую посчитали символом наступившего года.
Жан Ленюк – сын Леры Кудрявцевой от первого брака с музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком.
Ранее Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион» откровенно рассказала о личной жизни.
Автор: Сергей Сидорин