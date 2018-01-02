ЦИК: Число желающих стать президентом РФ достигло 60 человек

«По непонятной для меня причине, некоторые партийные лидеры, не участвующие ни в городских, ни в областных, ни в думских выборах, рассчитывают на то, что собрать 100 тысяч подписей – проще простого. На получение такого числа подписей можно надеяться, лишь обладая серьёзной разветвлённой сетью первичных, местных и региональных отделений. Если же её нет, то собрать даже в 10 раз меньше подписей станет нелёгкой задачей», - отметил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

Такое число заявивших о себе как кандидатов в президенты наблюдается за последние годы в первый раз. Евгений Шевченко, один из членов ЦИК, пояснил, что это может быть связано с мнимой лёгкостью участия в президентской компании, что в реальности вовсе не так. По мнению специалиста, многие полагают, что сокращение количества подписей граждан облегчит процедуру подачи документов.