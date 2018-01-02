В Таджикистане повар добавил в новогодний плов нитрат натрия и умер
В Таджикистане повар в качестве приправы использовал натриевую соль азотной кислоты (нитрат натрия), добавив его в плов. После употребления блюда, приготовленного под Новый год, умерли несколько жителей города Худжанда, включая самого 67-летнего повара.
Национальные масс-медиа отмечают, что Худжанд находится в Согдийской области на севере Таджикистана. Ещё шесть человек, попробовавших плов, среди которых пенсионерка и её внук, доставлены в городскую больницу с отравлением. В ходе судебно-медицинской экспертизы было определено наличие в желудках умерших нитрата натрия. Все четверо жителей проживали в 19-м микрорайоне города Худжанда. На месте приготовления блюда оперативно следственной группой найдена коробочка с остатками химиката. Массмедиа, ссылаясь на прокуратуру города, сообщили, что натриевая соль азотной кислоты обнаружена и в желудке повара.
Представители следственных органов возбудили уголовное дело по ст. 108 УК РТ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. По данному происшествию проводится расследование. Отмечено, что нитрат натрия применяют в качестве удобрения, его используют в пищевой, стекольной и металлообрабатывающей промышленности.
Национальные масс-медиа отмечают, что Худжанд находится в Согдийской области на севере Таджикистана. Ещё шесть человек, попробовавших плов, среди которых пенсионерка и её внук, доставлены в городскую больницу с отравлением. В ходе судебно-медицинской экспертизы было определено наличие в желудках умерших нитрата натрия. Все четверо жителей проживали в 19-м микрорайоне города Худжанда. На месте приготовления блюда оперативно следственной группой найдена коробочка с остатками химиката. Массмедиа, ссылаясь на прокуратуру города, сообщили, что натриевая соль азотной кислоты обнаружена и в желудке повара.
Представители следственных органов возбудили уголовное дело по ст. 108 УК РТ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. По данному происшествию проводится расследование. Отмечено, что нитрат натрия применяют в качестве удобрения, его используют в пищевой, стекольной и металлообрабатывающей промышленности.
Автор: Семен Зайцев