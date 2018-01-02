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exclusive / Криминал

В ночном клубе Оренбурга девушка поранила посетительницу «розочкой»
В одном из ночных клубов Оренбурга девушка в драке поранила другую посетительницу бутылочной «розочкой». Работники полиции уточняют все детали инцидента.

В ночном клубе Оренбурга девушка поранила посетительницу «розочкой»


Серьезная потасовка произошла накануне поздним вечером в одном из развлекательных ночных клубов Оренбурга. Две посетительницы бара «Сохо» не поделили что-то между собой, в итоге одна из участниц конфликта взяла в руки часть разбитой стеклянной емкости и нанесла ранения своей оппонентке.

Случайные очевидцы выдвигали множество собственных версий, некоторые из которых сильно разнились между собой. В отделении полиции факт инцидента с нанесением телесных повреждений девушке был подтвержден, а сама пострадавшая получила экстренную медицинскую помощь и не нуждалась в дальнейшей госпитализации.

Из оренбуржского отделения УМВД передали информацию, что на данный момент по зафиксированному факту потасовки ведут детальную проверку. Сотрудники силовых структур устанавливают полную картину обстоятельств случившегося и предпосылки к драке в баре.
Автор: Дягилев Михаил
Вчера, 20:56
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