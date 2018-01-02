Ольга Бузова пожелала подписчикам здоровья, а себе любви
На своей странице в Instagram телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала новый ролик, снятый Денисом Куренковым (denchiktv). На видео Бузова пожелала своим подписчикам здоровья.
Телеведущая отметила, что здоровье это самое главное в жизни человека и без него он оказывается никому не нужным. «Как только у тебя все хорошо – все с тобой рядом, как только возникают проблемы – очень многие от тебя отворачиваются», - продолжила Бузова. Также она пожелала счастья и любви. В завершение ролика Ольга Бузова поздравила всех с Новым годом.
За 10 минут с момента публикации ролик посмотрели более 200 тысяч раз. В комментариях к посту подписчики также пожелали Бузовой здоровья и поделились своими историями болезни.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова пролила слезы перед своими подписчиками Instagram.
Телеведущая отметила, что здоровье это самое главное в жизни человека и без него он оказывается никому не нужным. «Как только у тебя все хорошо – все с тобой рядом, как только возникают проблемы – очень многие от тебя отворачиваются», - продолжила Бузова. Также она пожелала счастья и любви. В завершение ролика Ольга Бузова поздравила всех с Новым годом.
За 10 минут с момента публикации ролик посмотрели более 200 тысяч раз. В комментариях к посту подписчики также пожелали Бузовой здоровья и поделились своими историями болезни.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова пролила слезы перед своими подписчиками Instagram.
Автор: Сергей Сидорин