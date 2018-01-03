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Лиза Триандафилиди покинет «Дом-2», если ей не позволят общаться с дочерью
Участница проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди заявила, что может покинуть «телевизионную стройку». На такой шаг она готова пойти, если ей не позволят общаться с дочерью Владой.
Лиза Триандафилиди покинет «Дом-2», если ей не позволят общаться с дочерью

С недавнего времени организаторы проекта лимитировали общение участников по телефону и теперь Триандафилиди не может разговаривать с восьмилетней девочкой, когда захочет. До этого участница общалась с дочерью вечером до отбоя, но организаторы запретили ей это делать. Звезда проекта заявил, что не сможет жить без регулярного общения с девочкой и поэтому может по собственному желанию покинуть проект.

На данный момент Триандафилиди встречается с Алексеем Чайчицем и готова построить с ним длительные отношения. Она уже познакомила дочь с возлюбленным, но девочка еще не догадывается, что мама может покинуть проект именно с ним.
Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 08:05
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