Лиза Триандафилиди покинет «Дом-2», если ей не позволят общаться с дочерью
Участница проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди заявила, что может покинуть «телевизионную стройку». На такой шаг она готова пойти, если ей не позволят общаться с дочерью Владой.
С недавнего времени организаторы проекта лимитировали общение участников по телефону и теперь Триандафилиди не может разговаривать с восьмилетней девочкой, когда захочет. До этого участница общалась с дочерью вечером до отбоя, но организаторы запретили ей это делать. Звезда проекта заявил, что не сможет жить без регулярного общения с девочкой и поэтому может по собственному желанию покинуть проект.
На данный момент Триандафилиди встречается с Алексеем Чайчицем и готова построить с ним длительные отношения. Она уже познакомила дочь с возлюбленным, но девочка еще не догадывается, что мама может покинуть проект именно с ним.
С недавнего времени организаторы проекта лимитировали общение участников по телефону и теперь Триандафилиди не может разговаривать с восьмилетней девочкой, когда захочет. До этого участница общалась с дочерью вечером до отбоя, но организаторы запретили ей это делать. Звезда проекта заявил, что не сможет жить без регулярного общения с девочкой и поэтому может по собственному желанию покинуть проект.
На данный момент Триандафилиди встречается с Алексеем Чайчицем и готова построить с ним длительные отношения. Она уже познакомила дочь с возлюбленным, но девочка еще не догадывается, что мама может покинуть проект именно с ним.
Автор: Сергей Сидорин