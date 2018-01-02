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Главы МИД ФРГ и Украины проведут переговоры и посетят Донбасс вблизи линии соприкосновения
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел ФРГ, посетит Украину в период с 3 по 4 января. Чиновник встретится с Павлом Климкиным, главой МИД Украины, стороны посетят Донбасс.

Главы МИД ФРГ и Украины проведут переговоры и посетят Донбасс вблизи линии соприкосновения

Представители заинтересованных сторон намерены посетить зону вблизи линии соприкосновения. Информация о предстоящих переговорах Павла Климкина и Зигмара Габриэля размещена на официальном WEB-сайте украинского министерства иностранных дел. При этом сообщается, что целью визита Габриэля в Украину является проведение переговоров с Климкиным.

Стороны намерены затронуть вопросы, касающиеся ситуации, сложившейся на части территории Донбасса, указывается в сообщении. Ранее Петр Порошенко, президент Украины, и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместных переговоров обсудили вопрос обмена пленными.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:24
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