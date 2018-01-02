В Сети появился тизер зимних тестов Mercedes-Benz A-Class 2018 в камуфляже
Немецкий автопроизводитель легковых машин премиального класса, большегрузов и автобусов разместил в Сети тизер зимних тестов Mercedes-Benz A-Class. На кадрах прототип модели 2018 года в камуфляже проходит дорожные испытания на просторах Швеции.
Компании Mercedes-Benz потребовалось 4 года, для того чтобы создать очередное поколение A-Class. Его дебют состоится на Женевском автосалоне в этом году, а пока немецкий производитель решил в очередной раз «подразнить» поклонников своего бренда. Самое новое видео демонстрирует прототип премиального малогабаритного хэтчбека в камуфляже, завершающего то, что немецкий автопроизводитель назвал «последними безграничными тест-драйвами по заснеженной Швеции». Авторы тизера на протяжении нескольких секунд показывают кабину авто, однако как будет выглядеть Mercedes-Benz A-Class 2018 года, известно из опубликованных ранее снимков. Специалисты отметили панель приборов, в которой доминирует современный 2-экранный макет, доступный в различных размерах, что будет зависеть от выбора модели.
Ожидается, что разработчики оснастят новинку новыми двигателями. Как говорится в описании к видеоролику, Mercedes-Benz A-Class получит бензиновые и дизельные агрегаты, разработанные совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Новый хэтчбек сможет развивать мощность не менее чем 400 лошадиных сил. Эксперты полагают, что концерн выпустит также гибридные и электрические версии Mercedes-Benz A-Class.
Компании Mercedes-Benz потребовалось 4 года, для того чтобы создать очередное поколение A-Class. Его дебют состоится на Женевском автосалоне в этом году, а пока немецкий производитель решил в очередной раз «подразнить» поклонников своего бренда. Самое новое видео демонстрирует прототип премиального малогабаритного хэтчбека в камуфляже, завершающего то, что немецкий автопроизводитель назвал «последними безграничными тест-драйвами по заснеженной Швеции». Авторы тизера на протяжении нескольких секунд показывают кабину авто, однако как будет выглядеть Mercedes-Benz A-Class 2018 года, известно из опубликованных ранее снимков. Специалисты отметили панель приборов, в которой доминирует современный 2-экранный макет, доступный в различных размерах, что будет зависеть от выбора модели.
Ожидается, что разработчики оснастят новинку новыми двигателями. Как говорится в описании к видеоролику, Mercedes-Benz A-Class получит бензиновые и дизельные агрегаты, разработанные совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Новый хэтчбек сможет развивать мощность не менее чем 400 лошадиных сил. Эксперты полагают, что концерн выпустит также гибридные и электрические версии Mercedes-Benz A-Class.
Автор: Воробьева Алина