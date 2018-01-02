Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Наука / Важно

Конспирологи: Следующий конец света ожидается в 2018 году
Конспирологами был озвучен новый прогноз конца света. Последователь Теории заговора Дэвид Мид, после предсказаний армагеддона на осень прошлого года, высказал новое предположение о начале возникновения катаклизмов на Земле в течение 2018 года.

Конспирологи: Следующий конец света ожидается в 2018 году


Начало было положено в сентябре 2017 года, когда нумеролог Дэвид Мид выступил с заявлением о том, что апокалипсис начнется 23 числа, а причиной его возникновения станет планета Нибиру. Как известно, предсказание не сбылось, а конспиролог оставил все без комментариев, но ненадолго.

Настал новый 2018 год, и у специалиста возникла новая глобальная теория. По словам Мида, конец света – дело времени, его наступление неизбежно, а первичные предположения оказались ошибочными из-за неверно растолкованных знаков в предсказании. Космическое тело с названием Икс, что указывает на Нибиру, уже появилось в пределах Солнечной системы и в любое время может вызвать катаклизмы различного рода и всевозможных масштабов на Земле.

Предсказание гласит, что на протяжении следующих ближайших месяцев человечество ждут испытания, которые никакого отношения не имеют к политике и любой деятельности землян. Дэвид Мид ссылается на подобное упоминание в книге Откровения Иоанну Богослову. Остальные конспирологи разделяют мнение Мида. Многие люди даже утверждают, что видели планету Нибиру на горизонте.
Автор: Дягилев Михаил
Вчера, 20:38
Читайте также
Загрузка...
Психологи советуют планировать досуг на
Александр Поветкин занял первое место в рейтинге
В ОАЭ ограничили ввоз мяса и птицы из России
Эксперты: Японская практика какеибо сэкономит до
ЦИК: Число желающих стать президентом РФ достигло
Эксперты предсказали стабильность курса рубля в
В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение
Эксперты: Курс доллара начал год глобальным
В ЛНР заявили о танках и САУ Украины у линии
Аксаков: Снижение ключевой ставки ЦБ может
В Киеве состоялось факельное шествие ко дню
Украина увеличила добычу газа в 2017 году более
Комментарии
Комментатор
Во больные!!!
Цитата Ответить
Вчера, 21:42
Добавление комментария
Последние новости
03.01, 07:40 Эксперты провели тест-драйв Datsun on Do с 16-клапанным
03.01, 07:20 Эксперты: Нельзя размораживать мясо и рыбу в
03.01, 07:01 Chery представит летом бюджетный кроссовер Tiggo 5X
03.01, 06:30 "Баба-Яга": Поклонники поражены морщинами и седыми
03.01, 06:01 Дочь Дональда Трампа появилась на вечеринке Playboy и
03.01, 05:30 В Барнауле умелец собрал вездеход и продает его за 155
03.01, 05:01 BMW представит 405-сильное купе M2 Competition в апреле
03.01, 04:29 Кроссовер Audi Q2 L получит от разработчиков полностью
03.01, 04:02 Археологи обнаружили в Израиле правительственную печать
03.01, 03:30 Фанаты Воробьева раскритиковали Светлану Лободу за
03.01, 03:02 Учёные: Ультратонкий пластырь с микроиглами поможет
03.01, 02:30 Психологи советуют планировать досуг на новогодних
03.01, 02:00 Мощность электрокара Porsche Mision E достигнет 670
03.01, 01:31 Lifan снизила цены на семиместный внедорожник Myway до
03.01, 01:01 Цена обновленного Geely Emgrand GL в базовой
03.01, 00:43 «Дом-2»: Поклонники в ужасе от постаревшего лица
03.01, 00:19 Ученые: Жировые отложения защищают человека от инфекций
02.01, 23:58 Актёру Мэлу Гибсону исполнилось 62 года
02.01, 23:41 Сестра Жанны Фриске спасает больного онкологией друга
02.01, 23:23 Ravon укрепил свои позиции на российском рынке за 2017