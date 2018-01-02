Конспирологи: Следующий конец света ожидается в 2018 году
Конспирологами был озвучен новый прогноз конца света. Последователь Теории заговора Дэвид Мид, после предсказаний армагеддона на осень прошлого года, высказал новое предположение о начале возникновения катаклизмов на Земле в течение 2018 года.
Начало было положено в сентябре 2017 года, когда нумеролог Дэвид Мид выступил с заявлением о том, что апокалипсис начнется 23 числа, а причиной его возникновения станет планета Нибиру. Как известно, предсказание не сбылось, а конспиролог оставил все без комментариев, но ненадолго.
Настал новый 2018 год, и у специалиста возникла новая глобальная теория. По словам Мида, конец света – дело времени, его наступление неизбежно, а первичные предположения оказались ошибочными из-за неверно растолкованных знаков в предсказании. Космическое тело с названием Икс, что указывает на Нибиру, уже появилось в пределах Солнечной системы и в любое время может вызвать катаклизмы различного рода и всевозможных масштабов на Земле.
Предсказание гласит, что на протяжении следующих ближайших месяцев человечество ждут испытания, которые никакого отношения не имеют к политике и любой деятельности землян. Дэвид Мид ссылается на подобное упоминание в книге Откровения Иоанну Богослову. Остальные конспирологи разделяют мнение Мида. Многие люди даже утверждают, что видели планету Нибиру на горизонте.
Начало было положено в сентябре 2017 года, когда нумеролог Дэвид Мид выступил с заявлением о том, что апокалипсис начнется 23 числа, а причиной его возникновения станет планета Нибиру. Как известно, предсказание не сбылось, а конспиролог оставил все без комментариев, но ненадолго.
Настал новый 2018 год, и у специалиста возникла новая глобальная теория. По словам Мида, конец света – дело времени, его наступление неизбежно, а первичные предположения оказались ошибочными из-за неверно растолкованных знаков в предсказании. Космическое тело с названием Икс, что указывает на Нибиру, уже появилось в пределах Солнечной системы и в любое время может вызвать катаклизмы различного рода и всевозможных масштабов на Земле.
Предсказание гласит, что на протяжении следующих ближайших месяцев человечество ждут испытания, которые никакого отношения не имеют к политике и любой деятельности землян. Дэвид Мид ссылается на подобное упоминание в книге Откровения Иоанну Богослову. Остальные конспирологи разделяют мнение Мида. Многие люди даже утверждают, что видели планету Нибиру на горизонте.
Автор: Дягилев Михаил