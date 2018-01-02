Сестра Жанны Фриске спасает больного онкологией друга
Сестра Жанны Фриске Наталья на своей странице в Instagram опубликовала снимок 23-летнего Кирилла Меньшова из Владимира. Таким образом она спасает больного онкологией друга.
Наталья Фриске написала, что молодой человек уже лечился от рака, но у него случился рецидив. По этой причине ему нужны деньги, и она попросила подписчиков помочь парню материально. Отметим, что за Кирилла Меньшова уже просили многие звезды российского шоу-бизнеса. Сам молодой человек был против этого, поскольку боялся, что его могут принять за мошенника. Тем более, что раньше его обвиняли в том, что он преступник и посещает телевизионные шоу, чтобы обогатиться, а не вылечиться. Наталья Фриске сумела его переубедить и он начал новый сбор средств, а она стала другом его семьи и очень сильно им помогает.
Кирилл Меньшов отмечает, что справиться с болезнью ему помогает супруга и сын Максим. Женщина всегда была рядом с ним, даже когда он был «овощем», увешанным трубками от медицинских приборов.
У молодого человека диагностирована лимфома Ходжкина, которая требует специального дорогостоящего лечения. Стоимость 40 мг препарата составляет 940 долларов. Для поддержания нормального состояния ему необходимо пройти шесть курсов, стоимость каждого составляет 4 тысячи долларов.
Наталья Фриске написала, что молодой человек уже лечился от рака, но у него случился рецидив. По этой причине ему нужны деньги, и она попросила подписчиков помочь парню материально. Отметим, что за Кирилла Меньшова уже просили многие звезды российского шоу-бизнеса. Сам молодой человек был против этого, поскольку боялся, что его могут принять за мошенника. Тем более, что раньше его обвиняли в том, что он преступник и посещает телевизионные шоу, чтобы обогатиться, а не вылечиться. Наталья Фриске сумела его переубедить и он начал новый сбор средств, а она стала другом его семьи и очень сильно им помогает.
Кирилл Меньшов отмечает, что справиться с болезнью ему помогает супруга и сын Максим. Женщина всегда была рядом с ним, даже когда он был «овощем», увешанным трубками от медицинских приборов.
У молодого человека диагностирована лимфома Ходжкина, которая требует специального дорогостоящего лечения. Стоимость 40 мг препарата составляет 940 долларов. Для поддержания нормального состояния ему необходимо пройти шесть курсов, стоимость каждого составляет 4 тысячи долларов.
Автор: Сергей Сидорин