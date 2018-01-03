«Дом-2»: Поклонники в ужасе от постаревшего лица Александры Гозиас
На днях в Сети были опубликованы новые снимки участницы шоу «Дом-2» Александры Гозиас. Поклонники остались в ужасе от ее постаревшего лица.
Снимок был сделан на одном из светских мероприятий и Гозиас была с макияжем, но это не помогло улучшить ситуацию. Пользователи отмечают, что на последних фотографиях участница «Дома-2» смотрится гораздо хуже, чем на опубликованных в Instagram. Они написали, что дряблая кожа и старческие морщины отталкивают от нее.
Подписчики предположили, что на изменения на лице повлияли испытания, которые обрушились на нее после ухода из проекта и разрыв отношений с Константином Ивановым.
Отметим, что вскоре возлюбленные помирились, но переживания отразились на лице Гозиас.
Снимок был сделан на одном из светских мероприятий и Гозиас была с макияжем, но это не помогло улучшить ситуацию. Пользователи отмечают, что на последних фотографиях участница «Дома-2» смотрится гораздо хуже, чем на опубликованных в Instagram. Они написали, что дряблая кожа и старческие морщины отталкивают от нее.
Подписчики предположили, что на изменения на лице повлияли испытания, которые обрушились на нее после ухода из проекта и разрыв отношений с Константином Ивановым.
Отметим, что вскоре возлюбленные помирились, но переживания отразились на лице Гозиас.
Автор: Сергей Сидорин