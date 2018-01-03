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СМИ: Алекса изменилась до неузнаваемости после пластических операций
Известная певица Алекса, радующая своих поклонников на протяжении 14 лет, изменила свою внешность. Лицо и фигура артистки, указывают СМИ, изменилась до неузнаваемости из-за изменения формы подбородка, ринопластики и увеличения губ.

СМИ: Алекса изменилась до неузнаваемости после пластических операций

Во всемирной Сети, в аккаунте Алексы в Instagram размещены фотографии, указывающие на пластические операции, которые молодая женщина сделала за 14 лет. Московские массмедиа сообщают, что звезда заметно изменилась. Выпускница «Фабрики звезд» первого этапа приобрела новые визуальное черты. Алекса ранее начала концертную деятельность, записав несколько хитов. В скором времени звезда оставила большую эстраду. Сообщалось, что девушка не выдержала жесткого графика выступлений. Согласно второй версии, причиной ухода с эстрады стал разрыв с Тимати и нежелание встречаться с ним на общих концертных выступлениях. По третьей версии, певица стала жертвой интриги между продюсерами Первого канала и композитором Игорем Крутым.

В настоящее время у поп-звезды есть любимый мужчина, поддерживающий её. Она проживает в центре столицы, много путешествует и владеет бутиком бижутерии, он приносит ей определённый доход. Многочисленные поклонники певицы сообщают, что за 14 лет девушка кардинально изменила свою внешность. Вначале она увеличила губы при помощи уколов, затем сделала рельефными скулы. Вслед за этим был комплекс силовых тренировок для придания мужественности фигуре.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:15
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