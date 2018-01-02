В Твери разбился насмерть мужчина, спускавшийся по самодельной верёвке с 10 этажа
В Твери в наступившем году зафиксировали уже второй летальный случай: насмерть разбился упавший с 10 этажа местный житель. Мужчина спускался с балкона по самодельной верёвке, связанной из одежды и простыней.
Предположительно, человек хотел выбраться из квартиры для того, чтобы купить алкогольный напиток, так как ушедшая из дому супруга забрала ключи, заперев мужа дома. Уточняется, в определённый момент руки мужчины ослабли, и он отпустил самодельную верёвку, рухнув на землю с высоты более чем 25 метров.
Ранее "Актуальные новости" сообщали, что в Твери в арке дома обнаружили мужской труп.
Предположительно, человек хотел выбраться из квартиры для того, чтобы купить алкогольный напиток, так как ушедшая из дому супруга забрала ключи, заперев мужа дома. Уточняется, в определённый момент руки мужчины ослабли, и он отпустил самодельную верёвку, рухнув на землю с высоты более чем 25 метров.
Ранее "Актуальные новости" сообщали, что в Твери в арке дома обнаружили мужской труп.
Автор: Воробьева Алина