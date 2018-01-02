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Дима Билан трогательно поздравил Яну Рудковскую с Днем рождения
Певец Дима Билан сделал трогательное поздравление Яны Рудковской в честь ее Дня рождения. У себя в Instagram российский вокалист разместил фотографию, которую он подписал прекрасными, трогательными фразами.

Дима Билан трогательно поздравил Яну Рудковскую с Днем рождения


Российский исполнитель Дима Билан решил от души поздравить с Днем рождения любимого продюсера – Яну Рудковскую. В своем профиле в соцсети Instagram музыкальный исполнитель опубликовал фотоснимок, на котором он обращается к имениннице и произносит теплые поздравления по случаю Дня рождения. Размещенное фото Билан сопроводил добрыми комментариями в адрес Яны Рудковской.

«Мы давнишние компаньоны в шоу-бизнесе. Я знаю тебя, как замечательную и заботливую маму, успешного и прекрасного человека, который сможет покорить весь мир. Янчик, желаю тебе в этом году огромную массу положительных эмоций! Крепко люблю тебя и уважаю! С Днем рождения! Будь счастлива!!!», - содержится в поздравлении певца.

Подписчики единодушно присоединились к поздравлениям своего кумира и хорошо оценили новогодний пост. За прошедшие 2 часа после публикации снимок набрал более 43 тыс. «лайков».
Автор: Дягилев Михаил
Вчера, 21:40
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