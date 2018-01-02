Александр Поветкин занял первое место в рейтинге тяжеловесов по версии WBA
Российский тяжеловес Поветкин сумел занять первое место в рейтинге WBA, на второй позиции находится Фрес Окендо из Пуэрто-Рико. На третьем месте спортсмен из США Джаррелл Миллер, Александр Устинов занял восьмое место в обновленном рейтинге.
Массмедиа отмечают, что российскому спортсмену присудили первое место в обновленной версии рейтинга тяжеловесов. Золото досталось Александру Поветкину представителями Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Список опубликован на официальном WEB-сайте организации. Отмечено, что серебряную награду сумел завоевать пуэрториканец Фрес Окендо. Бронзовая медаль досталась представителю из США Джарреллу Миллеру. Спортивные медиа-издания отмечают, что представитель ФРГ Мануэль Чарр является чемпионом WBA в тяжелом весе. Пояс суперчемпионов принадлежит Энтони Джошуа из Великобритании.
Известно, что в декабре 38-летний Александр Поветкин сумел одержать победу над Кристином Хаммером из Румынии. 1 место было присуждено россиянину единогласным решением судей, Поветкин защитил титул чемпиона WBO International в тяжёлом весе.
Массмедиа отмечают, что российскому спортсмену присудили первое место в обновленной версии рейтинга тяжеловесов. Золото досталось Александру Поветкину представителями Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Список опубликован на официальном WEB-сайте организации. Отмечено, что серебряную награду сумел завоевать пуэрториканец Фрес Окендо. Бронзовая медаль досталась представителю из США Джарреллу Миллеру. Спортивные медиа-издания отмечают, что представитель ФРГ Мануэль Чарр является чемпионом WBA в тяжелом весе. Пояс суперчемпионов принадлежит Энтони Джошуа из Великобритании.
Известно, что в декабре 38-летний Александр Поветкин сумел одержать победу над Кристином Хаммером из Румынии. 1 место было присуждено россиянину единогласным решением судей, Поветкин защитил титул чемпиона WBO International в тяжёлом весе.
Автор: Семен Зайцев