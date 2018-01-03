Google протестирует преемника операционной системы Android
Разработчики из Google протестируют преемника операционной системы Android. О Fuchsia рассказывает издание Chrome Unboxed.
Согласно обнародованной информации, новую операционку пользователи могут загрузить на ноутбук Google Pixelbook. Для работы Fuchsia необходимы два устройства, которые выполняют разные функции – сервера и исполнителя. Тандем с Pixelbook могут составить Intel NUC или гибрид Acer Switch Alpha.
О Fuchsia впервые начали говорить в 2016 году. Эксперты не понимают, зачем Google понадобилось менять многофункциональный и удобный Android. Возможно, новая ОС станет основой для проекта Andromeda.
Ранее сообщалось о начале работы над ОС Android P.
Согласно обнародованной информации, новую операционку пользователи могут загрузить на ноутбук Google Pixelbook. Для работы Fuchsia необходимы два устройства, которые выполняют разные функции – сервера и исполнителя. Тандем с Pixelbook могут составить Intel NUC или гибрид Acer Switch Alpha.
О Fuchsia впервые начали говорить в 2016 году. Эксперты не понимают, зачем Google понадобилось менять многофункциональный и удобный Android. Возможно, новая ОС станет основой для проекта Andromeda.
Ранее сообщалось о начале работы над ОС Android P.
Автор: Джанабилова Татьяна П