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Google протестирует преемника операционной системы Android
Разработчики из Google протестируют преемника операционной системы Android. О Fuchsia рассказывает издание Chrome Unboxed.

Google протестирует преемника операционной системы Android


Согласно обнародованной информации, новую операционку пользователи могут загрузить на ноутбук Google Pixelbook. Для работы Fuchsia необходимы два устройства, которые выполняют разные функции – сервера и исполнителя. Тандем с Pixelbook могут составить Intel NUC или гибрид Acer Switch Alpha.

О Fuchsia впервые начали говорить в 2016 году. Эксперты не понимают, зачем Google понадобилось менять многофункциональный и удобный Android. Возможно, новая ОС станет основой для проекта Andromeda.

Ранее сообщалось о начале работы над ОС Android P.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:20
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