Ученые: Человечество останется без шоколада к 2025 году
Ученые выяснили, что к 2025 году человечество останется без шоколада. Оказалось, из-за глобального потепления на Земле не останется какао-деревьев.
Деревья, дающие какао-бобы, произрастают на территории Африки. Из-за сокращения влажности воздуха и роста температур, которые на данной территории будут особенно заметны, популяция шоколадных деревьев начнет сокращаться и полностью исчезнет через 40 лет.
Ведущие научные институты вовремя заметили проблемы и уже начали работать над восстановлением популяции какао-деревьев. В лабораторных условиях ученые пытаются вырастить образцы, устойчивые к засушливому климату.
Ранее исследователи рассказали, почему с возрастом шоколад становится менее вкусным.
Деревья, дающие какао-бобы, произрастают на территории Африки. Из-за сокращения влажности воздуха и роста температур, которые на данной территории будут особенно заметны, популяция шоколадных деревьев начнет сокращаться и полностью исчезнет через 40 лет.
Ведущие научные институты вовремя заметили проблемы и уже начали работать над восстановлением популяции какао-деревьев. В лабораторных условиях ученые пытаются вырастить образцы, устойчивые к засушливому климату.
Ранее исследователи рассказали, почему с возрастом шоколад становится менее вкусным.
Автор: Джанабилова Татьяна П