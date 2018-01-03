Медики: Переохлаждение тела человека проходит в 3 стадии и может вызвать смерть
Медики рассказали об опасности переохлаждения, которое наступает при прохождении 3-х стадий. В новогодние праздники эта проблема становится особенно актуальной, поскольку гуляния на улицах продолжаются достаточно долго, а интоксикация алкоголем создает иллюзию избытка тепла. Врачи различают легкую гипотермию, при которой температура тела падает до 32-35 градусов, среднюю — 28-32, а также тяжелую — менее 28 градусов.
Организм борется с холодом при помощи сжатия и расширения кожных сосудов. В мороз существует опасность обморожения, однако за счет реакции организма отмечается прилив крови к покрову тела. Нередко у рыбаков и жителей северных регионов отмечается подобная ситуация, когда руки вначале мерзнут, а затем согреваются.
Расширение кожных сосудов вызывает сильные потери тепла, охлаждение тела, а также замедление метаболизма. При падении тепла до 26-28 градусов начинает угнетаться активность нейронов ЦНС, что провоцирует потерю сознания. Когда температура приходит к отметке в 23-18 градусов, обычно прекращается дыхание и кровообращение.
«В случае сильного переохлаждения в первую очередь нужно вызвать скорую помощь. Во время ожидания бригады лучше разместить пострадавшего в защищенном от холода месте, накрыть теплым одеялом. Для ускорения процесса согрева тела, можно лечь возле него. При этом нужно постоянно проверять дыхание и пульс», — отмечают медики.
Организм борется с холодом при помощи сжатия и расширения кожных сосудов. В мороз существует опасность обморожения, однако за счет реакции организма отмечается прилив крови к покрову тела. Нередко у рыбаков и жителей северных регионов отмечается подобная ситуация, когда руки вначале мерзнут, а затем согреваются.
Расширение кожных сосудов вызывает сильные потери тепла, охлаждение тела, а также замедление метаболизма. При падении тепла до 26-28 градусов начинает угнетаться активность нейронов ЦНС, что провоцирует потерю сознания. Когда температура приходит к отметке в 23-18 градусов, обычно прекращается дыхание и кровообращение.
«В случае сильного переохлаждения в первую очередь нужно вызвать скорую помощь. Во время ожидания бригады лучше разместить пострадавшего в защищенном от холода месте, накрыть теплым одеялом. Для ускорения процесса согрева тела, можно лечь возле него. При этом нужно постоянно проверять дыхание и пульс», — отмечают медики.
Автор: Валерий Антонов