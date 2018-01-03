Акция от Apple по замене аккумуляторов в iPhone стартовала на месяц раньше
Акция, объявленная компанией Apple по замене аккумуляторов в iPhone, уже стартовала, что произошло раньше запланированных сроков. Сообщается, что она должна была начаться на месяц позже.
Корпорация предложила клиентам поменять батарею в случае, если смартфон начинает быстро терять заряд. Это будет происходить при одном условии – если iPhone пройдет специальное тестирование. В случае, если зафиксируется внешнее вмешательство, сервис окажется платным.
В соцсетях уже сообщалось о случаях отказа со стороны Apple. У магазинов, представляющих компанию в Москве, появились очереди огромных размеров.
Корпорация предложила клиентам поменять батарею в случае, если смартфон начинает быстро терять заряд. Это будет происходить при одном условии – если iPhone пройдет специальное тестирование. В случае, если зафиксируется внешнее вмешательство, сервис окажется платным.
В соцсетях уже сообщалось о случаях отказа со стороны Apple. У магазинов, представляющих компанию в Москве, появились очереди огромных размеров.
Автор: Сёмина Виктория