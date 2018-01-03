Ким Чен Ын приказал открыть "горячую линию" с Южной Кореей
Северную и Южную Корею может вновь связать «горячая лини». Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал открыть переговоры в 09:30 мск. Сведения предоставило Управление по делам между двумя странами и радио.
Во время «горячей линии» Ким Чен Ын планирует обсудить возможное участие спортсменов из КНДР в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане.
Напомним, 2 января Чо Мён Гюн, глава Министерства по делам объединения, предложил северокорейским чиновникам встретиться в ДМЗ (зона без боевых действий) для спокойного обсуждения Олимпиады. Если КНДР захочет участвовать в играх, власти Канвондо готовы предоставить круизное судно для перевозки делегации.
Во время «горячей линии» Ким Чен Ын планирует обсудить возможное участие спортсменов из КНДР в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане.
Напомним, 2 января Чо Мён Гюн, глава Министерства по делам объединения, предложил северокорейским чиновникам встретиться в ДМЗ (зона без боевых действий) для спокойного обсуждения Олимпиады. Если КНДР захочет участвовать в играх, власти Канвондо готовы предоставить круизное судно для перевозки делегации.
Автор: Джанабилова Татьяна П